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أحمد جودة - القاهرة - قطار السكة يتعادل مع حرس الحدود بدورى المحترفين

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود بقيادة محمد مكي مع فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد سلبيًا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة ال13 بدورى القسم الثاني دوري المحترفين.



دخل فريق حرس الحدود اللقاء بتشكيل تكون من..



كريم عماد، خالد سامي حامد الجابري، محمود ممدوح،احمد شديد قناوي،مصطفى جمال، محمد النجيلي، ابراهيم القاضي، محمود ابو جوده، محمد القط، مؤمن عاطف.



وتواجد في البدلاء محمد فوزي عمر رجب، أحمد شعبان، عبد الله محمود،احمد فليكس، جلال الشرقاوي، محمد مصطفى، ايمانويل،اسلام سمير.



بينما دخل فريق السكه الحديد اللقاء بتشكيل تكون من..



مؤمن جابر،سامى عبد الستار، سعيدو، باسم عادل، بهاء مجدي، سيلا، محمد جمال الكارته، وحمد ربيع،محمود كشلط،محمد نادي جون ايفري.



وتواجد في البدلاء محمود الالماني المتولي محمود محمد عصام حسين البدري محمود عبد العاطي عمر صلاح ابراهيم عبد الخالق عبد الله جمعه محمد أشرف.



قدم الفريقان واحد من اجمل واقوى واسرع المباريات حيث تبادل الفريقان في الهجمات في الشوط الأول وان كانت هجمات السكة الحديد اخطر وفي الشوط الثاني كانت هجمات حرس الحدود اخطر.



بهذه النتيجة يترفع رصيد حرس الحدود عند النقطة 25 محتلا المركز الثاني بينما رفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 20.



وأدار احمد ناصر حكم ساحه وعاونه محمود دين مساعد أول وأحمد زغلول مساعد ثاني وأحمد الدليل حكم رابع.