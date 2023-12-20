نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام نظيره فريق ساجرادا الأنجولي، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد 11 نوفمبر بأنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



بدأت أحداث اللقاء بضغط من جانب لاعبي الزمالك على نظيره ساجرادا، في محاولة لإحراز هدف مبكر والسيطرة على مجريات اللقاء، ولكن دون جدوى.



ويسعى لاعبي القلعة البيضاء بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، لتحقيق الفوز على نظيره الأنجولي وحسم الصعود بشكل رسمي لدور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويتصدر الأبيض ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.



تشكيل الزمالك في أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:



عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا.



القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية



وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.