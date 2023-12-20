نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معسكر منتخب الشباب للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلق اليوم معسكر منتخب الشباب للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بالقاهرة، وخاض اللاعبون المران اليوم تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة وائل رياض.

وحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، علي الترحيب باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية وأولياء الأمور قبل انطلاق المعسكر اليوم والذي يستمر حتي 25 ديسمبر الجاري، لاختبارهم ومشاهدتهم عن قرب واختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر.

يُقام المعسكر لأول مرة من نوعه، في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة.

ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوي مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.