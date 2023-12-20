نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل غزل المحلة مع وادي دجلة سلبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة مع وادي دجله والتي اقيمت باستاد غزل المحلة في ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة لدوري المحترفين "المرحلة الأولى".

جاءت المباراة في مجملها متوسطة المستوى في الشوط الأول وأنحصر اللعب في وسط الملعب ولم تشكل أي من الفريقين أدنى خطورة على مرمى الفريق الأخر باستثناء فرصة وحيدة للفريق المحلاوي جاءت من ضربة رأسية لعبده يحيى من متابعة لعرضية "محمد جابر" تصدى لها ببراعة "عبدالكافي رجب"

في الشوط الثاني كان غزل المحلة الأفضل والأكثر سيطرة واستحواذ وشكلت هجمات الفريق المحلاوي خطورة كبيرة على مرمى وادي دجله وأهدر "عبده يحيى" فرصة إحراز هدف التقدم بتسديدة أرضية تعامل معها ببراعة "عبدالكافي رجب" في المقابل أعتمد الفريق الدجلاوي على تنظيم الدفاعات والإعتماد على الهجمات المرتدة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة (23) في المركز الرابع فيما رفع وادي دجله رصيده إلى (22) نقطة في المركز السابع

خاض غزل المحلة اللقاء بتشكيل مكون من عمرو شعبان وعمرو الجزار ومحمد حجازي واحمد طارق ومحمد أبو الحمد وعبدالرحيم عموري ومحمود غالي وشيكو محارب ومحمد جابر وعبده يحيى وتشارلز باسي

فيما خاض وادي دجله اللقاء بتشكيل مكون من عبدالكافي رجب ومحمد جابر وعمر عدلي ومحمد عبدالعاطي ومحمود طلعت ومؤمن عاطف وأحمد دحروج وكلاسن ويوسف أويا وأحمد دياسطي ووليد عطية