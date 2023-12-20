نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة آرسنال.. مانشستر يونايتد يصدم سانشو بقرار مفاجئ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يخطط مانشستر يونايتد لإنهاء عقد جادون سانشو، وذلك بعد أن تم تهميشه مؤخرً، وفقًا لشبكة " سكاي سبورت ".

وبناء على تقرير الشبكة البريطانية، فيمكن أن يحدث هذا نتيجة لاستراتيجية جديدة بشأن الثقافة والتوظيف تحت قيادة مالك الأقلية الجديد، السير جيم راتكليف.

حيث ستركز مجموعة " INEOS "التابعة لراتكليف على تطوير ثقافة عمل أكثر إيجابية واعتماد نهج أكثر قسوة لإيجاد طرق خروج للاعبين الذين لا يتناسبون مع روح النادي.

ويفضل مانشستر يونايتد إنهاء عقود هؤلاء اللاعبين بدلًا من الاستمرار في استخراج قيمة النقل.

وعانى اليونايتد في هذا المجال مؤخرًا، حيث يأتي نفي سانشو بعد أشهر من التعامل المطول مع قضية ميسون جرينوود.

ووفقًا للتقرير فإن إنيوس وراتكليف من أشد المعجبين بكيفية تحول أرسنال حول ثقافتهم الرياضية من خلال إلغاء عقود مسعود أوزيل وبيير إيمريك أوباميانج ونيكولاس بيبي في المواسم الأخيرة.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع سانشو في صيف 2021 قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني في صفقة قدرت بنحو 73 مليون جنيه إسترليني.