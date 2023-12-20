نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية ترسل ردا رسميا للنادي الأهلي بشأن اعتذاره عن كأس رابطة الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة رد رسمي للنادي الأهلي بعد أن أستلمت خطاب يُفيد باعتذار الفريق الأول لكرة القدم عن عدم خوض بطولة كأس رابطة الأندية الموسم الجاري 2023 - 2024.

أنه طبقا للمادة 59 من لائحة المسابقات ونظام وشروط كأس الرابطة 2023-2024 فإنه إذا اعتذر نادي عن الإشتراك في مسابقة كأس الرابطة قبل إجراء قرعة البطولة يتم خصم مبلغ وقدره مليون جنيه مصري وذلك قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري العام (دوري nile).



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أصدر بيان أمس يعلن فيه الاعتذار عن المشاركة في كأس رابطة الأندية المصرية بالموسم الحالي.



موعد انطلاق بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

تنطلق بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في شهر يناير من العام القادم أثناء التوقف الدولي الخاص بمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

القنوات الناقلة لمباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

تنقل مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات كأس رابطة الأندية المصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.