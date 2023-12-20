التعادل السلبي يحسم مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة فريقي مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري، بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت المباراة استحواذ كبير من جانب فريق مودرن فيوتشر، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى فريق اتحاد العاصمة، واهدر الفريق الجزائري فرصتين خطيرتين خلال أحداث اللقاء.

وبهذة النتيجة رفع فريق مودرن فيوتشر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بجدولخ ترتيب المجموعة، بينما يتصدر فريق اتحاد العاصمة المجموعة برصيد 10 نقاط.

وكان فريق اتحاد العاصمة قد فاز في الجولة الثالثة على حساب مودرن فيوتشر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجزائر.

ومن المقرر أن تجمع مواجهة بين فريقي سوبر سبورت والهلال الليبي، مساء اليوم الأربعاء، في التاسعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الرابعة أيضا.

يذكر أن فريق مودرن فيوتشر سوف يشارك في بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات، حيث سيواجه فريق بيراميدز بدور النصف نهائي.