نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... تفاصيل اتفاق نابولي لتجديد عقد أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل نادي نابولي الإيطالي في الوقت الحالي على تمديد عقد لاعبه النيجيري فيكتور أوسيمين، وذلك بعد أن أصبح مطمعًا لعديد الأندية الأوروبية في الوقت الحالي.

وكان أوسيمين قد ارتبط بالانتقال إلى عديد الأندية في يناير المقبل، على رأسها مانشستر يونايتد، وتشيلسي الانجليزيين.

وقاد المتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2023، فريق جنوب إيطاليا للتتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى فى القرن الحالي، بعدما فاز بلقبيه السابقين فى المسابقة عامي 1987 و1990.

وأنفرد " دوت الخليج الرياضي " بالتفاصيل الكاملة لاتفاق أوريلوي دي لورينتيس، وكيل فيكتور أوسيمين مع إدارة نابولي بعد مفاوضات دامت لأكثر من شهر.

ووفقًا للإجتماع الذي جمع الطرفين فإن أوسيمين على أعتاب تمديد تعاقده لمدة موسم واحد إضافي اي سينتهي تعاقده الجديد في نهاية صيف 2026، بعدما كان سينتهي فعليًا في 2025.

وبناء على المعلومات الواردة فإن نابولي سيوضع خيار التجديد لمدة موسم آخر إضافي اي حتى 2027، وذلك من خلال مفاوضات جديدة ستجمع الطرفين بنهاية موسم 2024/2025.

من جانبه سيتقاضى أوسيمين مع نابولي راتبًا سنويًا يقدر بنحو 8.5 مليون يورو في الموسم الواحد، بعد أن كان يتقاضى 4.5 مليون يورو في تعاقده الساري.

في الوقت ذاته سيتضمن تعاقده الجديد مع نابولي شرطًا جزائيًا يقدر بنحو 140 مليون يورو، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل المذكورة أعلاه في يوليو القادم.

وسجل أوسيمين سبعة أهداف في 12 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم مع نابولي، كما سجل 66 هدف وقدم 117 تمريرة حاسمة مع البارتينوبي حتى الآن منذ انتقاله من صفوف ليل الفرنسي.