نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك: لعبنا للفوز على ساجرادا وهذا سر مشاركة عبدالله جمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك أن مباراة ساجرادا الأنجولي التي أقيمت اليوم في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية كانت صعبة، وشدد على أن فريقه كان يلعب لتحقيق الفوز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" قمنا بمجهود كبير وأهدرنا عدة فرص مؤكدة للتسجيل، وعامل الجو والرطوبة أثر على الفريق، وكنا نخوض اللقاء لتحقيق الفوز، وإذا لم نحقق الفوز فالأهم ألا نخسر".

وتابع معتمد جمال:" لعبنا منذ البداية بشكل قوي من أجل إنهاء المباراة بشكل مبكر وضغطنا بكامل قوتنا، ولكن لم نسجل في الشوط الأول، وسعينا للتسجيل في بداية الشوط الثاني ولم يحالفنا التوفيق، وذهبنا إلى الخطة البديلة حتى لا نخسر خاصة مع تراجع الحالة البدنية للاعبين في الشوط الثاني في ظل حالة الجو والرطوبة داخل الملعب".

وأضاف المدير الفني:" دفعت بعبد الله جمعة بدلًا من ناصر منسي بسبب الإرهاق الذي تعرض له محمد عبد الشافي، لأن الأخير كان يتعرض لمواقف هجوم لاعبان على لاعب وكان يحتاج لدعم في هذه الجبهة، كما أن ناصر منسي كان تعرض للإرهاق بعد تقديمه مباراة جيدة، وكان لدينا هدف باستغلال سرعات "زيزو" في العمق".

وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.