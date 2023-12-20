نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة نسائية تقود مباراة الأهلي وأورورا الياباني في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، عن طاقم تحكيم مباراة الاهلي وأورورا الياباني، وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وتقود المحكمة الأمريكية توري بينسو، المباراة بينما يعاونها بروك مايو مساعد أول، وكاثرين نسبيت مساعد ثان، بينما يتواجد جاك جان نادالا حكما رابعا.

وتقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء الجمعة المقبلة.

صاحبة غمزة المونديال

وباتت الامريكية من اصحاب الشهرة خلال النسخة الحالية، بعد الغمزة الشهيرة للاعب الاتحاد لتكون صاحبة اول اللقطات المثيرة للجدل.

ويخوض الاهلي مباراة المركز الثالث والرابع بعد الخسارة من فلومينيسي بثنائية نظيفة.

بينما تلقى أورورا الياباني خسارة قاسية من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.