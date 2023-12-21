نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاء مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت اليوم مباريات الجولة السادسة عشر من الموسم الحالي والتي شهدت منافسات قوية أبرزها تعادل ماينز مع بروسيا دورتموند بهدف لكل منهما كما واصل باير ليفركوزن تألقه وسحق بوخوم برباعية نظيفة كما فاز بايرن ميونخ على فولفسبورج بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وستتوقف مباريات البوندزليجا استعدادا لأعياد الميلاد على أن يستأنف مروة أخرى في الثاني عشر من يناير المقبل.

نجح بايرن ميونخ في خطف لقب البوندزليجا في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة استمرت حتى الجولة الأخيرة مع غريمه التقليدي بروسيا دورتموند الذي يطمح في خطف اللقب منه في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الألماني بعد مواجهات اليوم من الجولة السادسة عشر حتى الآن..



١ - باير ليفركوزن 39 نقطة

٢ - بايرن ميونخ 35 نقطة

٣- لايبزيج 33 نقطة

٤- شتوتجارت 31 نقطة

٥- بروسيا دورتموند 26 نقطة

٦ - فرايبورج 24 نقطة

٧- هوفنهايم 23 نقطة

٨- آينتراخت فرانكفورت 21 نقطة

٩- فولفسبورج 19 نقطة

١٠- اوجسبورج 18 نقطة

١١- بروسيا مونشجلادباخ 17 نقطة

١٢- هايدنهايم 17 نقطة

١٣- فيردر بريمن 16 نقطة

١٤- بوخوم 16 نقطة

١٥- يونيون برلين 10 نقاط

١٦- كولن 10 نقاط

١٧- ماينز 9 نقاط

١٨- دارمشتات 9 نقاط