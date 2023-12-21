نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الليبي يتلقى الهزيمة على يد سوبر سبورت في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكبد الهلال الليبي هزيمة مؤلمة أمام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بنتيجة 1-2، في المواجهة المثيرة التي أقيمت مساء اليوم ضمن فعاليات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

الهلال الليبي يتلقى الهزيمة على يد سوبر سبورت

شهدت المباراة حماسًا وتنافسًا من الفريقين، حيث افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة العاشرة عبر راسبوتيا سيلايلو. بعد هذا الهدف، بذل الهلال جهدًا كبيرًا لتعديل النتيجة، وتمكن من تحقيق ذلك في الدقيقة 23 بفضل هدف محمد التاورجي.

شهدت اللقاء لحظة حاسمة في الدقيقة 33، حيث تلقى واشنطن أروبي بطاقة حمراء، مما جعل سوبر سبورت يلعب بعشرة لاعبين حتى نهاية المباراة. انتهت الشوط الأول بالتعادل.

في الشوط الثاني، اسود الهلال شهدوا طرد أحمد عبد العزيز مودي في الدقيقة 52، ورغم فرصة ضائعة لاعب سوبر سبورت في الدقيقة 54، إلا أن إيجورادو قاد فريقه للفوز بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة، يتجمد رصيد الهلال الليبي عند 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، فيما يحقق سوبر سبورت أول 3 نقاط له ليظل في المركز الأخير في جدول الترتيب.