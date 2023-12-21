نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يكتسح وست هام يونايتد بخماسية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ليفربول في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق وست هام يونايتد، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد؛ في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.

أحداث الشوط الأول

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي فريق ليفربول، من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب سوبوسلاي، نجم فريق ليفربول، في تسجيل الهدف الأول لفريقه.

أحداث الشوط الثاني

ثم أضاف جونز الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني، عقب تسديدة قوية.

وأحرز جاكبو الهدف الثالث لفريقه ليفربول، في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني؛ بعد مهارة كبيرة من جانب اللاعب.

وسجل بوين نجم فريق ويست هام يونايتد، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني؛ سجل النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الهدف الرابع.

ثم أضاف اللاعب جونز نجم فريق ليفربول الهدف الخامس للريدز، بعد هجمة منظمة مميزة من جانب لاعبي الفريق، وذلك في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني.