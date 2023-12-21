نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من تشافي تجاه لاعبي برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحاته في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال تشافي: "لم نستسلم، وهذا شيء إيجابي بالنسبة لي. في الشوط الأول لم نكن نلعب بشكل جيد، لكننا نجحنا في الفوز".

تصريحات تشافي

وأضاف: "الشوط الأول لم يكن مقبولًا على الإطلاق، أخبرت اللاعبين بأنهم يجب أن يظهروا روحًا أفضل، لم نكن نمتلك الروح التي كنا نمتلكها في الموسم الماضي".

وأوضح: "الفريق يعاني من نقص الثقة ويلعب تحت ضغط في كل مباراة. منحنا ألميريا هدفين وهذا يعكس حالة برشلونة في الموسم الحالي".

وتابع: "كان يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف، لكننا أهدرنا العديد من الفرص، وما زال الفريق يعاني من نقص الفاعلية. لسنا برشلونة الذي عهدناه في 2010، والأمور تختلف، ولكن بالتأكيد نفتقد التركيز والعدوانية، وهذا أمر غير مقبول".

وتحدث عن غضب الجماهير قائلًا: "أنا لا أحب الصافرات ولم أتعرض لها في مسيرتي، ولكنني أفهم شعور الجماهير. يجب أن نظهر روح قتالية أكبر في المباريات القادمة".

وشدد على ضرورة الراحة قائلًا: "نحتاج للإجازة للحصول على وقت مع العائلة وتصفية أذهان اللاعبين، حتى نعود بشكل أفضل في العام الجديد".

وأثنى على أداء سيرجي روبيرتو قائلًا: "إنه قائد، حفز الفريق بين الشوطين وسجل هدفين، وهو لاعب وسط وكاد أن يحقق هاتريك. أنا سعيد جدًا بتواجده معنا".

وأكد: "مسؤوليتي عن ما يحدث، لكنني أخبرت اللاعبين بأننا لسنا جيل 2010، وعليهم أن يفهموا أن الفوز لن يأتي بسهولة، وعليهم القتال والركض كالحيوانات في الملعب. لقد فزنا بالدوري الموسم الماضي لأسباب، كنا فريقًا قويًا جماعيًا، وليس بسبب الجودة الفردية".

وختم حديثه عن وصول المهاجم فيتور روكي في يناير: "سيكون إضافة بالنسبة لنا، لديه الروح والشخصية الانتصارية، وأعتقد أنه سيجد نفسه معنا".