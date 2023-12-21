نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ليفربول في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق وست هام يونايتد، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد؛ في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز



ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول، مع نظيره فريق أرسنال، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد أرسنال، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.