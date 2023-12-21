نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص اهداف مباراة باريس سان جيرمان وميتز في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق باريس سان جيرمان أمام ميتز والتي جمعتهم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الفرنسي.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد لفريق ميتز ليواصل الحفاظ على الصدارة.

باريس سان جيرمان على الصدارة

الاهداف جاءت بداية من الدقيقة 40 عن طريق اللاعب فيتور فيريرا ليضع فريقه في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة 60 زار كليان مبامبي نجم باريس سان جيرمان الشباك ليضاعف النتيجة لثنائية نظيفة في المباراة.

ماثيو أودول حاول تدارك الموقف ونجح بالفعل بتسجيل هدف في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني.

لكن فرحته لم تدوم سوى عشر دقائق فقط، ليؤكد كليان فوز فريقه بهدف في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة بات باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 40 نقطة، بينما ميتز عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان الذي خاض به اللقاء على النحو التالي: حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماركينيوس كوريا – سكرينيار – بيريرا.

الوسط: زائير إيمري – فيريرا – أوجارتي – لي جانج.

الهجوم: باركولا – كليان مبابي – كولو مواني