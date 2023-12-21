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أحمد جودة - القاهرة - انتقد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، معتمد جمال وبعض لاعبي الفريق الأبيض بعد التعادل مع سجردا الأنجولي سلبيا في منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات الكونفدرالية.

عفت نصار: معتمد جمال لا يصلح لتدريب الزمالك

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الزمالك أمام سجردا كان لا بد من الفوز لأن الفريق الأنجولي ضعيف جدًا، ومعتمد جمال لا يصلح لتدريب الفريق الأبيض".

وأضاف: "الفريق الأنجولي ضعيف للغاية ولكن الجهاز الفني لم يستغل ذلك في اللقاء ولعب على التعادل ولا أفهم التغييرات التي أجراها".

وتعادل الزمالك مع نظيره سيجردا الانجولي سلبيًا ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه الزمالك القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 2 يناير على ستاد المقاولون العرب.