نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الزمالك تغادر مطار لواندا بأنجولا عائدة إلى القاهرة بعد خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار العاصمة الأنجولية لواندا في طريقها عائدة إلى القاهرة بعد خوض مباراة ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بعثة الزمالك تغادر مطار لواندا بأنجولا عائدة إلى القاهرة



وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.



وتضم بعثة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم:سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.



ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافقها كل من، أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.