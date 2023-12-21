نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ألافيس اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة، بعد الفوز في ثلاثة عشر مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق ألافيس المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة تسعة لقاءات.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ريال مدريد ضد ألافيس مساء اليوم الخميس، عبر قنواتها وتحديدًا bein Sports 1 HD.