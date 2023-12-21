نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفت نصار: التوأم لا يصلحا لتدريب الزمالك..وأنا أفضل مدرب حصل على شهادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فتح عفت نصار، نجم الزمالك السابق، النار على حسام وإبراهيم حسن، مشددا على أنهما لا يصلحا لتدريب القلعة البيضاء.

عفت نصار: التوأم لا يصلحا لتدريب الزمالك

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أرفض بشدة تولي حسام حسن تدريب نادي الزمالك فهما لم يقدما أى شىء خلال فترة توليهم المهمة الفنية للقلعة البيضاء".

وأضاف: "إذا تحدثنا عن الشهادات فأنا أفضل مدرب في مصر حصل على شهادات والتوأم لا يصلحا لتدريب الفريق الأبيض".

وتعادل الزمالك مع سيجردا الانجولي سلبيًا ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 2 يناير على ستاد المقاولون العرب.