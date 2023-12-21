عفت نصار: منتخب مصر لا يحصل على الدعم والمساندة مثل الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي الأكثر دعما خلال السنوات الماضية من الإعلام.

عفت نصار: منتخب مصر لا يحصل على الدعم

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "منتخب مصر لا يحصل على الدعم الذي يحصل عليه النادي الأهلي، والفريق الأحمر يحصل على أكبر عقد رعاية والفوارق كبيرة بينه وبين الأندية في هذا الأمر".

وأضاف: "الإعلام دائما يساند النادي الأهلي فقط ولا يدعم أي نادي أخر حتى منتخب مصر".

موعد انطلاق المعسكر القادم لمنتخب مصر

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موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 في منتصف شهر يناير من العام القادم بمشاركة 24 منتخب في البطولة القادمة.