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أحمد جودة - القاهرة - يتشوق مشجعو الميرنجي لمعرفة معلق مباراة ريال مدريد وألافيس في المواجهة القوية التي ستجمعهما مساء اليوم الخميس 21-12-2023 على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وألافيس اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

معلق مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني

أسندت إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم الخميس في الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الإسباني للمعلق المصري علي محمد علي.