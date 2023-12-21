نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جيرونا وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا استعداداته لمواجهة نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

موعد مباراة جيرونا وريال بيتيس

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ريال بيتيس.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق ريال بيتيس في مباراة اليوم من أجل الاستمرار في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويحتل فريق جيرونا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 44 نقطة، بينما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس المركز السابع برصيد 27 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة فريق جيرونا أمام نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم الخميس في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.