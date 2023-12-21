نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك: "هبطل أشجع النادي" في هذه الحالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، رفضه لفكرة ترشيح حسام وإبراهيم حسن تدريب القلعة البيضاء.

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": “هبطل أشجع نادي الزمالك إذا تم تعيين حسام وإبرهيم حسن لتدريب الفريق الأبيض”.

وأضاف: "فهما لا يجب أن يأتوا إلى ميت عقبة مرة أخرى بعد ما فعله مع جماهير الزمالك".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع ساجرادا في الكونفدرالية الإفريقية.