انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.. أبرزهم لقاء ريال مدريد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد جميع عشاق كرة القدم معرفة جدول مباريات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 وجميع القنوات التي تقوم ببث ونقل جميع أحداث المباريات على مدار اليوم كاملاً في مختلف المسابقات، ومن أبرزها لقاء ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس في الجوالة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي 2023/2024.

مباريات اليوم

ونعرض مباريات اليوم الخميس على العديد من القنوات ومنها اللقاءات الحماسية والهامة وبشكل خاص مع وجود الدوري السعودي، ويتابع الجولة الافتتاحية الخاصة بالجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي 2023/2024، وهي التي من أبرزها مباراة الهلال أمام أبها، وأيضاً هي التي يريد فيها الزعيم للابتعاد كثيراً عن الصدارة.

جدول مباريات اليوم

وأما عن جدول مباريات اليوم الخميس فهو زاد البحث عنه كثيراً في الساعات الأخيرة الحالية، حيث أنه يشهد الكثير من اللقاءات المميزة والتي يريد أن يتابعها عدد كبير من المتابعين والمشاهدين الذين يريدون متابعة عدد كبير من اللقاءات التي يشاهدها الجميع طوال اليوم.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس X جيرونا – 8 مساء – beIN Sports HD 4

قادش X ريال سوسيداد – 8 مساء – beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس X ريال مدريد – 10.30 مساء – beIN Sports HD 1

ريال مايوركا X أوساسونا – 10.30 مساء – beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس X برايتون – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخليج X الفيحاء – 5 مساء – SSC HD

ضمك X الطائي – 5 مساء – SSC HD

الهلال X أبها – 8 مساء – SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

تشايكور ريزا سبور X بينديك سبور – 4 مساء

سامسون سبور X قونيا سبور – 4 مساء

أنقرة غوجو X هاتاي سبور – 7 مساء

بشكتاش X ألانيا سبور – 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

الدحيل X الأهلي – 4.30 مساء

الشمال X الوكرة – 6.30 مساء