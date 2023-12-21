معلق مباراة ضمك والطائي في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر نادي ضمك مواجهة قوية أمام نادي الطائي، وذلك في المباراة التي ستجمعهم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويدخل ضمك المباراة منتشيا بفوز على حساب الرائد الجولة الماضية، ومستغلا لعامل الأرض والجمهور أمام الطائي.

ضمك احتل المركز السادس في جدول الترتيب المحلي، برصيد 27 نقطة، جمعهم من الفوز، في سبع لقاءات، والتعادل في 6، وهزيمة في 4 مواجهات.

وسجل ضمك 32 هدفا حتى الان في الدوري، وتلقت شباكه 24 هدف.

وعلى الجانب الاخر يحتل الطائي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، وفي رصيده 17 نقطة، تفوق في خمس مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر في 10 مباريات.

ويعانى الطائي دفاعيا حيث سجل 20 هدفا، بينما استقبلت شباكه 33 هدف.

معلق مباراة ضمك والطائي في الدوري السعودي

يتولى مهمة التعليق على مباراة ضمك أمام الطائي في دوري روشن السعودي، المعلق سليمان الشريف.

موعد مباراة ضمك والطائي في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والطائي في الدوري السعودي

وتنفد المباراة عبر مجموعة قنوات SSC السعودية المفتوحة، وتحديدا SSC Extra 1 المشفرة بتقنية ال HD.