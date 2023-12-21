نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إمام يكشف كواليس أزمة إمام عاشور والشحات مع فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن تفاصيل تروى لأول مرة عن أزمة ثنائي النادي الأهلي حسين الشحات وإمام عاشور، أثناء معسكر ومنتخب مصر الأخير والعقوبة التي فرضت عليهم.

- حازم إمام يتحدث عن أزمة عاشور والشحات

وأكد حازم في تصريحات لـ قناة أون تايم سبورتس:" لا صحيح لما تردد بأن اللاعبين تمردوا على حديث فيتوريا أو رفضوا خوض المران الذي يلي نهاية المباراة".

وتابع:" الثنائي فقط رفضوا إكمال المران وليس المشاركة فيه لاعب شارك في 11 دقيقة، والآخر أكمل 14 دقيقة ولكن لا يوجد أي تمرد".

وأشار:" تم معاقبة الثنائي بالايقاف لمباراة واحدة والازمة ذهبت في طريق أكبر منها، ورد فعل اللاعبان كام محترم جدا وألتزموا به وحاولوا التحدث مع المدير الفني مجددا ورجعوا التدريب مجددا".

وأختتم:" لا دخل لي باختيارات روي فيتوريا مدرب منتخب مصر نهائيا، لا أتدخل في قوائم أو المنضمين إلى المعسكرات، هي وجهة نظر فنية تخصه فقط، ودوري في اختيار القائمة الأولية للفراعنة الخاصة بأمم إفريقيا كان مثل أي فرد عادي".