نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إمام يفجر مفاجأة عن عودة عبد الله السعيد ويلمح لأول مرة بمفاوضات خليلوزيتش لتدريب الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أوضح حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بعض الحقائق حول قائمة الفراعنة الأولية المعلنة، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة في ساحل العاج.

كما كشف موقف بعض نجوم المنتخب المصري ودورهم في حسابات البرتغالي روي فيتوريا بالفترة المقبلة.

- حازم إمام يتحدث عن عودة السعيد وحامد

وأكد حازم في تصريحات لـ قناة أون تايم سبورتس:" اختيار المدير الفني للمنتخب المصري، كانت بالفعل فترة صعبة ومرهقة، والبعض يتخيل أن دور المشرف يستطيع التدخل في التشكيل والقوائم والمنضمين وهذا خطأ لأنه دور إداري فقط".

وأشار:" ليس من شأني اقتراح أسم لاعب جديد لضمه أو استبعاد لاعب، كل كبيرة وصغيرة في منتخب مصر من تخصص روي فيتوريا وحده، ورأيت قائمة الفريق أمس لأول مرة".

وأردف:" طارق حامد لاعب رائع ومميز ومهم لنا، شعرت بحزن كبير مما حدث معه خلال المعسكر الأخير، وعبد الله السعيد سيعود من الاعتزال اللعب الدولي إذا وجد اسمه في القائمة".

وأختتم:" قبل التعاقد مع روي فيتوريا، كان يوجد خط مفاوضات بيني وبين البوسني وحيد خليلوزيتش، ولكن الأمر توقف ولم نكمل المفاوضات".