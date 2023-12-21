نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا أعلم سبب تحوله".. حازم إمام يرد على هجوم محمد شوقي الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، على هجوم محمد شوقي، نجم النادي الأهلي السابق، ومدرب الفراعنة سابقا، بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم بها الثنائي محمد بركات وحازم إمام.

- حازم إمام يرد على شوقي

وأكد إمام في تصريحاته لأون تايم سبورت: "ليس لدي أي معلومة أو سبب عن تحول محمد شوقي للعمل الإداري لأنني أراه مدربا أكثر خبرة وفنيا من العمل الإداري".

وتابع:" كان يوجد حديث مستمر وكثير مع شوقي، أثناء تولي كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر، وطلبت استمراره مع إيهاب جلال في الجهاز الفني الجديد حينها ووافق".

وواصل:" روي فيتوريا اشترط في المفاوضات وجود طاقم مساعديه لذلك رفض وجود شوقي وعصام الحضري في الجهاز الفني لمنتخب مصر، تصريحاته الأخيرة توضح حزنه مني لأنني وعدته بأنه سيكون موجودًا ولكن لم أرجع له بعد ذلك، وتصريحاته لم تغضبني لأنه مثل أخي الصغير".

وأشار:" قمنا بترشيح محمد يوسف وعقدنا اجتماعا وفيتوريا قال لي إن السيرة الذاتية ليوسف قوية جدا على منصب مدرب مساعد وأراد مدربا صغيرا يتعلم منه ويستفيد من الخبرات ووافق على أيمن عبد العزيز".