نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسات قوية في اليوم الثاني ببطولة الجمهورية للمصارعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت صباح اليوم الخميس منافسات اليوم الثاني ببطولة الجمهورية للمصارعة والتي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة اللواء محمد محمود، على صالة المركز الأولمبي بسموحة خلال الفترة من 20 وحتى 23 ديسمبر الجاري.

وكشف الدكتور أشرف حافظ عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس اللجنة الفنية، أن مباريات اليوم ستشهد منافسات قوية في أوزان 60 و67 و77 و78 و130 كجم، في ظل مشاركة مجموعه من اللاعبين المميزين منهم محمد ايهاب بطل افريقيا وفكرى محمد صاحب برونزية العالم للشباب ٢٠٢٣.

وأكد الدكتور اشرف حافظ ان البطولة شهدت في يومها الأول مستوى عالي من المنافسات خصوصا من لاعبي منتخب الشباب الذي يتوقع لهم الحصول علي ميداليات ببطولات العالم للشباب العام القادم والمنافسة بقوة على التأهل للأولمبياد خلال السنوات المقبلة.

وكانت منافسات اليوم الأول للكبار للمصارعة الرومانية قد اسفرت عن فوز كل من: شعبان صافي لاعب المؤسسة العسكرية بالسويس بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 55 كجم، وادهم غريب لاعب النادي الأوليمبي بذهبية منافسات وزن 63كجم، وعماد غالي لاعب المشروع القومي بكفر الشيخ بذهبية وزن 72كجم، وسامي سمرة لاعب طلائع الجيش بذهبية وزن 82كجم ومحمد جبر لاعب الاتصالات بذهبية وزن 97كجم.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة إفريقيا "أوقيانوسيا" المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 12 وحتى 25 مارس 2024 بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.