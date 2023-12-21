نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر: عدم حضور الاعضاء للجمعية العمومية هو تأييد لسياسة النادى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه توجيه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية منذ انتهاء الجمعية العمومية للنادى التى أجريت أمس الأول ولم تكتمل لعدم اكتمال النصاب القانونى.

وقال المهندس فرج عامر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنه يحترم كل اعضاء الجمعية العمومية للنادى ويقدرهم تقدير خاص ويثق بهم ويبادلهم الاعتزار بنادى سموحه.

وأكد رئيس نادى سموحه أن عدم حضور الأعضاء بهذا الشكل هو تفويض وتأييد لسياسة النادى التى انتهجها العام الماضى ورسالة واضحة للكبير والصغير بأن الأعضاء تريد النادى بهذا الشكل وهذة السياسة.

وأقيمت الجمعية العمومية أمس الأول ووقع فى الكشوفات 2689 عضوًا من بين 106561 عضوًا لهم حق التوقيع وكان لا بد من حضور عشرة آلاف على الأقل.

ومن ناحية أخرى واصل الفريق الأول استعدادته للدورى الممتاز وخاض مباراة ودية فازبها الفريق السكندرى بثمانية أهداف مقابل أربعة وعاد للتدريبات بعد اكتمال شفائه النيجيرى أجاى ومن المنتظر أن يشارك فى المباريات تدريجيًا.

ويحتل فريق سموحه المركز العاشر برصيد 13 نقطة.