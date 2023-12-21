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أحمد جودة - القاهرة - يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء بعض التعديلات في تشكيل المارد الأحمر أمام أوراوا الياباني غدا، ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا على الأراضي السعودية.

وكان كولر قد منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس الأربعاء، على أن يستكمل الفريق مرانه الختامي اليوم، استعدادًا لمواجهة أوراوا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال مصدر بالفريق في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن كولر ينوي الدفع بكريم الدبيس في مركز الظهير الأيسر بدلا من التونسي علي معلول، بسبب حالة الإجهاد التي ظهرت على الأخير خلال المواجهة الماضية.

5 تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام أوراوا الياباني



وأضاف، أن أكرم توفيق هو الأقرب للمشاركة في مركز الظهير الأيمن، بعد تألقه بشكل لافت في المران الأخير، على أن يتواجد محمد هاني على مقاعد البدلاء.



وتابع، من المتوقع أن يظهر محمد مجدي أفشة أساسيًا في وسط الملعب بدلا من إمام عاشور، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج الذي لم يبدأ أساسيا في المباراتين الماضيتين بالمونديال.



واختتم، أن كريم فؤاد أحد أبرز اللاعبين الذي ظهروا بمستوى مميز في التدريبات أيضا منذ انطلاق المعسكر، ولديه حظوظ كبيرة في المشاركة على حساب حسين الشحات غدا أمام أوراوا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وأوراوا الياباني غدا الجمعة في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.



وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

