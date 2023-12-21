نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: ضحكة الأخوين مبابي في لقاء باريس.. ماركا: سيرجي روبيرتو​ ينقذ البرسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 21-12-2023 الصحف الأوروبية صباح اليوم

ليكيب بعد فور ​باريس​ امام ميتز 3-1.. ضحكة الاخوين

بهجة بريست.. ​ليون​ يفوز بفضل لاجازيت ماركا ​جيرونا​ امام بيتيس..الريال امام الافيش..الاثنان سيلعبان على المحك..الاتلتيكو يملك خطة

​برشلونة​ 3-2 ​الميريا​.. ​سيرجي روبيرتو​ ينقذ البرسا آس الريال امام الافيش..معركة الوسط..جيرونا امام مطب بيتيس برشا يفوز امام الميريا

