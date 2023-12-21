نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. علي معلول: هدفنا التتويج بالبرونزية أمام أوراوا الياباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة أوراوا ‏الياباني، والتي ستقام في الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ‏الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.‏

علي معلول: هدفنا التتويج بالبرونزية أمام أوراوا

وقال معلول في تصريحاته قبل المران الختامي للفريق اليوم: لم يحالفنا الحظ للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وأمامنا فرصة للتتويج ‏بالميدالية البرونزية.‏

وشدد لاعب الأهلي على ضرورة استغلال الفرص أمام المرمى خلال مواجهة أوراوا ‏الياباني، لحسم المباراة.‏

كما أكد معلول أن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الحالية ليست سهلة كما يردد البعض، ‏لا سيما أن كل الفرق المشاركة أبطال قارات.‏

ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة وتحقيق الميدالية البرونزية لمصالحة جماهير القلعة الحمراء، بعد الهزيمة خلال المواجهة الماضية أمام النادي البرازيلي.

وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.