نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. علي معلول: هدفنا التتويج بالبرونزية أمام أوراوا الياباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة أوراوا الياباني، والتي ستقام في الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.
علي معلول: هدفنا التتويج بالبرونزية أمام أوراوا
وقال معلول في تصريحاته قبل المران الختامي للفريق اليوم: لم يحالفنا الحظ للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وأمامنا فرصة للتتويج بالميدالية البرونزية.
وشدد لاعب الأهلي على ضرورة استغلال الفرص أمام المرمى خلال مواجهة أوراوا الياباني، لحسم المباراة.
كما أكد معلول أن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الحالية ليست سهلة كما يردد البعض، لا سيما أن كل الفرق المشاركة أبطال قارات.
ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة وتحقيق الميدالية البرونزية لمصالحة جماهير القلعة الحمراء، بعد الهزيمة خلال المواجهة الماضية أمام النادي البرازيلي.
وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.
خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.