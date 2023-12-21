انت الأن تتابع خبر ترتيب المنتخب الأردني في تصنيف "فيفا" 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس عن التصنيف الشهري للمنتخبات لديسمبر 2023، حيث احتفظ منتخب الأرجنتين بعرش الصدارة عالميا، والمغرب على المستوى العربي.



لم يشهد التصنيف الجديد أي تغيير على مستوى المراكز العشرة الأولى، حيث ظل منتخب الأرجنتين في الصدارة، ومن ثم فرنسا وإنجلترا وبلجيكا والبرازيل وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا.



وحقق منتخب بنما أكبر قفزة في العام الحالي 2023 بتقدمه 20 مركزا يليه مولدوفا 19 مركزا، وماليزيا 15 مركزا.



أما على المستوى العربي فقد ظل منتخب المغرب في الصدارة وجاء في المركز 13 عالميا، ويليه منتخب تونس في المرتبة الـ28 عالميا، ومن ثم الجزائر ومصر في المركزين الـ31 والـ33 عالميا على الترتيب.



بينما تصدر منتخب السعودية قائمة المنتخبات العربية في قارة آسيا وشغل المركز الـ56 عالميا، وتلاه نظيره القطري، صاحب المركز الـ58 عالميا.



وفي ما يلي ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف "فيفا" لشهر ديسمبر 2023:



1- المغرب - 13 عالميا



2- تونس - 28



3- الجزائر - 31



4- مصر - 33



5- السعودية - 56



6- قطر - 58



7- العراق - 63



8- الإمارات - 64



9عمان - 74



10- البحرين - 86



11- الأردن - 87



12- سوريا - 91



13- فلسطين - 99



14- موريتانا - 105



15- لبنان - 107



16- جزر القمر - 119



17- ليبيا - 120



18- السودان - 128



19- الكويت - 136



20- اليمن - 152



21- جيبوتي - 192



22- الصومال – 198 عالميا.