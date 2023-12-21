نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من بينها "القمة".. رابطة الأندية توافق على طلب فيتوريا بتأجيل مباريات الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الخميس، الموافق الـ21 من ديسمبر 2023، على طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بعدم إقامة مباريات يوم ٢ يناير في بطولة الدوري لمنح اللاعبين أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر المنتخب الأول للإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار ٢٠٢٤".

تأجيل مباريات 2 يناير في الدوري

وأوضحت الرابطة أنه سيتم تحديد المواعيد البديلة وذلك في ظل التعاون المثمر بين الرابطة والمنتخب الوطني والمباريات هي فاركو والأهلي، بيراميدز وسموحة، سيراميكا والزمالك ومودرن فيوتشر والجونة.

تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

كما قررت رابطة الأندية تأجيل مباراة الأهلي والزمالك المحدد لها يوم 15 فبراير بعد تحديد الاتحاد الافريقي مواعيد إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوري ابطال إفريقيا في إحدى يومي 16 أو 17 من الشهر نفسه.