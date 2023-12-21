نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. كولر: أمامنا فرصة للتتويج بالبرونزية.. ونحتاج هذا الأمر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المارد الأحمر أمامه فرصة للتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بالفوز على أوراوا الياباني، في المباراة التي تجمع الفريقين الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة.
كولر: أمامنا فرصة للتتويج بالبرونزية
وأضاف كولر في تصريحاته اليوم قبل المران الجماعي للفريق: هدفنا التتويج بالميدالية البرونزية وهو هدف المنافس أيضًا، الفريقان خاضا لقاءين في كأس العالم للأندية إلى الآن وظهرا بشكل جيد. حققنا الفوز في المباراة الأولى أمام اتحاد جدة، وخسرنا في المباراة الثانية أمام فلومينينسي في نصف نهائي البطولة، رغم أننا كنا الأقرب للفوز.
وطالب المدير الفني لاعبيه ببذل أقصى جهد خلال مباراة أوراوا الياباني، لتحقيق الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية.
وشدد كولر على أن لاعبي الفريق يحتاجون إلى المزيد من التركيز أمام المرمى، وأن يكون هناك شراسة من أجل التسجيل للفوز بالمباراة.
وأوضح مارسيل كولر أن علاج إهدار الفرص أمام المرمى يحتاج إلى المزيد من الوقت والتدريبات المستمرة.
وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.
خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.