نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الهلال الرسمي أمام أبها في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أبها بعد قليل بستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال وأبها

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال وأبها مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

تشكيل الهلال أمام أبها

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: سعود، كوليبالي، البليهي، الشهراني.

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، سالم.

خط الهجوم: ميشيل، مالكوم، ميتروفيتش.

ترتيب الهلال وأبها

ويحتل الزعيم المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة بعد تحقيق 15 فوز وتعادلين ولم يخسر بينما يأتي أبها في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات و2 تعادلات وهزم بأحد عشر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها

تردد قناة ssc sports 1