كولر يجتمع مع ديانج قبل مران الأهلي ويقترب من المشاركة

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أحمد جودة - القاهرة - عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، على هامش مران الفريق.

كولر يجتمع مع ديانج قبل مران الأهلي

ويخوض النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، مرانه الختامي في جدة، استعدادًا لمواجهة نظيره أوراوا الياباني، في كأس العالم للأندية.

وجاءت الجلسة بين المدير الفني وديانج، من أجل تحفيزه والتأكيد على أهميته داخل الفريق، مشيرًا إلى أن استبعاده في أول مباراتين جاء نظرًا للاحتياجات الفنية في المباريات.

وأوضح مصدر، أن كولر طالب لاعبه بالتركيز الشديد خاصةً أنه قريب من قيادة وسط ملعب الفريق، خلال مباراة بطل آسيا والتي يبحث فيها عن التتويج بالميدالية البرونزية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نظيره أوراوا الياباني، عصر غدٍ الجمعة على الميدالية البرونزية، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

