نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالثلاثة ضمك يواصل الانتصارات على حساب الطائي في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة ضمك أمام نظيره الطائي، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري المحترفين السعودي.

وحقق ضمك انتصارا عريضا على حساب ضيفه الطائي في المباراة التي اقيمت على ملعب نادي ضمك.

للمرة الثانية ضمك ينتصر بالثلاثية

ويأتي انتصار ضمك للمرة الثانية بثلاثية بعد انتصار على حساب الاتحاد السعودي في الجولة ما قبل الماضية.

الهدف الأول سجله فاروق الشافعي، وذلك في الدقيقة 57 من عمر المباراة ليضع فريقه في المقدمة.

وضاعف النتيجة عبد القادر بدران في الدقيقة 85 من عمر المباراة، ليزيد متاعب الطائي.

الوقت بدل ضائع بلغ 11 دقيقة، ليكمل ضمك حفلة اهدافه ليسجل نيكولاي ستانسيو هدف فريقه في الدقيقة الاخيرة وتنطلق صافرة المباراة بفوز ضمك.

بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الطائي عند المركز السابع عشر.

تشكيل ضمك في مواجهة الطائي

وخاض ضمك مباراته بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: محمد محاسنة خط الدفاع: عبد القادر بدران، فاروق شافعي، ضاري العنزي. خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، انتوليتش، طارق حامد. خط الهجوم: كيفين نكودو، عبد العزيز الشهراني، أحمد الزين.