نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تأجيل قمة الأهلي والزمالك وبشرى سارة للأحمر بالمونديال.. تصريحات كولر وأفشة ومعلول واجتماع عاجل مع ديانج وتيباس يهاجم السوبرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 21-12-2023 في السطور التالية.

تأجيل قمة الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

قررت رابطة الأندية تأجيل موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ولم يتم تحديد إقامتها حتي الآن، وذلك بسبب قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتحديد موعد مباراة الأحمر أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وجاء ذلك القرار لإراحة اللاعبين بقدر كافي من الراحة قبل إنطلاق معسكر المنتخب الأول استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2024، التي تقام بكوت ديفوار.

ومن ضمن التأجيلات تم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المحدد لها يوم 15 فبراير المقبل، وذلك بعد تحديد الاتحاد الأفريقي مواعيد مباراتي الأهلي وشباب بلوزداد أحد يومي 16، 17 فبراير من ذات الشهر.

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رابطة الأندية توافق على طلب فيتوريا

روي فيتوريا

أصدرت رابطة الأندية المصرية بيانًا رسميًا توافق خلاله على طلب المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، الذي أصر على عدم إقامة مباريات في دوري نايل المصري للمحترفين يوم 2 يناير، من أجل منح الفرصة أكبر لانضمام للاعبين لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قبل خوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وجاء في بيان الرابطة: “قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة الموافقة على طلب المدير الفني لمنتخب مصر الأول روي فيتوريا بعدم إقامة مباريات يوم 2 يناير في بطولة الدوري لمنح اللاعبين أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر المنتخب الأول للإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وسوف يتم تحديد المواعيد البديلة وذلك في ظل التعاون المثمر بين الرابطة والمنتخب الوطني والمباريات هي فاركو والأهلي، بيراميدز وسموحة، سيراميكا والزمالك ومودرن فيوتشر والجونة”.

وأضاف البيان: “كما قررت رابطة الأندية أيضًا تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 15 فبراير بسبب وضع الاتحاد الافريقي موعد مباراه الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد إيام 16 و17 فبراير القادم”.

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بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة أوراوا بمونديال الأندية

الأهلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، أنباء سعيدة قبل مواجهة أوراوا الياباني، في كأس العالم للأندية.

وأكد الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، عن جاهزية أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن مباراة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي البطولة.

واشتكى أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق، من تعرضه للإصابة بإجهاد عضلي عام، ولكنه بات جاهز للمشاركة في المباراة، حسب رؤية الجهاز الفني والاحتياج إلى خدماته.

محمد مجدي أفشة: مواجهة أوراوا الياباني صعبة

محمد مجدي أفشة

قال محمد مجدي أفشة إن مواجهة الأهلي وأوراوا الياباني على تحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، ستكون صعبة على الفريقين، مؤكدًا أن المنافس خاض مباراتين في كأس العالم للأندية وقدم مستويات طيبة، كما يملك عددًا من اللاعبين المميزين.

وأوضح أن الحصول على المركز الثالث أمر مهم للفريق وللجماهير، وأن من يمتلك التركيز والقدرة على استغلال الفرص أمام المرمى سوف يحقق الفوز ويتوج بالمركز الثالث، مشددا على أن الأهلي درس المنافس جيدًا وجاهز لخوض المباراة.

وقال أفشة، في تصريحات اليوم قبل خوض المران الجماعي، إن حضور جماهير الأهلي خلال المباراة سيكون له دور كبير في تحفيز اللاعبين، والحصول على البرونزية هذا الموسم.

علي معلول: هدفنا التتويج بالبرونزية أمام أوراوا الياباني

أكد التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة أوراوا ‏الياباني، والتي ستقام في الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ‏الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.‏

وقال معلول في تصريحاته قبل المران الختامي للفريق اليوم: لم يحالفنا الحظ للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وأمامنا فرصة للتتويج ‏بالميدالية البرونزية.‏

وشدد لاعب الأهلي على ضرورة استغلال الفرص أمام المرمى خلال مواجهة أوراوا ‏الياباني، لحسم المباراة.‏

كما أكد معلول أن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الحالية ليست سهلة كما يردد البعض، ‏لا سيما أن كل الفرق المشاركة أبطال قارات.‏

كولر: أمامنا فرصة للتتويج بالبرونزية.. ونحتاج هذا الأمر

مارسيل كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المارد الأحمر أمامه فرصة ‏للتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بالفوز على أوراوا الياباني، ‏في المباراة التي تجمع الفريقين الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله ‏الفيصل الرياضي بجدة.‏

وأضاف كولر في تصريحاته اليوم قبل المران الجماعي للفريق: هدفنا التتويج بالميدالية البرونزية وهو هدف المنافس أيضًا، الفريقان خاضا ‏لقاءين في كأس العالم للأندية إلى الآن وظهرا بشكل جيد. حققنا الفوز في المباراة الأولى أمام ‏اتحاد جدة، وخسرنا في المباراة الثانية أمام فلومينينسي في نصف نهائي البطولة، رغم أننا كنا ‏الأقرب للفوز.‏

وطالب المدير الفني لاعبيه ببذل أقصى جهد خلال مباراة أوراوا الياباني، لتحقيق الفوز والتتويج ‏بالميدالية البرونزية.‏

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كولر يجتمع مع ديانج قبل مران الأهلي

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، على هامش مران الفريق.

ويخوض النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، مرانه الختامي في جدة، استعدادًا لمواجهة نظيره أوراوا الياباني، في كأس العالم للأندية.

وجاءت الجلسة بين المدير الفني وديانج، من أجل تحفيزه والتأكيد على أهميته داخل الفريق، مشيرًا إلى أن استبعاده في أول مباراتين جاء نظرًا للاحتياجات الفنية في المباريات.

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رابطة الدوري الإسباني: دوري السوبر الأوروبي مشروع أناني ونخبوي

خافيير تيباس

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، معارضتها لتنظيم دوري السوبر الأوروبي، بالرغم من وجود حكم صادر من محكمة العدل الأوروبية ضد الاتحاد الأوروبي «يويفا».

وأعلنت اليوم الخميس رابطة الدوري الإسباني عن ذلك عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلة: "أكثر من أي وقت مضى، نذكركم بأن دوري السوبر الأوروبي مشروع أناني ونخبوي".

وأكملت الرابطة: "أن أي شكل للبطولة ليس مفتوحًا ولا يتم إعادة تشكيله كل عام من قبل الروابط المحلية يعد نظامًا مغلقًا".