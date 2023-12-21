رياض محرز يزور تدريبات مانشستر سيتي قبل نهائي كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - قرر اليوم الخميس رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي التوجه إلى تدريبات فريقه السابق مانشستر سيتي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، لتقديم كامل الدعم لهم.

رياض محرز يزور تدريبات مانشستر سيتي

ورحل رياض محرز عن جدران مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وانتقل إلى أهلي جدة في دوري روشن السعودي.

وقد صرح بيب جوارديولا خلال مؤتمر صحفي عن لقاء محرز في السعودية، قائلا: "كان من الرائع مقابلة محرز هنا في جدة وتناول العشاء معه، للأسف لن يتمكن من حضور النهائي لأن لديه مباراة مع فريق، ولكن كان لدينا العديد من الذكريات الرائعة معًا وهو ساعدنا كثيرًا، كان قرارًا رائعًا له وأتمنى له الأفضل دائمًا".

وعلى الجانب الأخر ابدى رياض محرز حزمة الشديد لمغادرة فريق مانشستر سيتي، بأن القرار لم يكن سهلًا بعد خمس سنوات داخل مانشستر سيتي.

وأشار بأنه كان لديه عامين في عقده، وان الجميع طالبه بالبقاء من المدير الفني وكل شخص في النادي، ولكن قراره كان صعب في النهاية واعتقدت أنه الأفضل له ولعائلته.

وتمنى الفوز لفريقه السابق مانشستر سيتي في البطولة غدًا ضد فلومينيسي.