تشكيل الأهلي المتوقع أمام أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة تحديد المركز الثالث والرابع أمام أوراوا الياباني في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الأهلي ضد أوراوا

يلتقى المارد الأحمر مع الكمبيوتر الياباني، غدًا، الجمعة، الموافق 22 ديسمبر 2023، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الاندية المقام على الأراضي السعودية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أوراوا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور – أكرم توفيق – مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – بيرسي تاو.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا

تنقل مباراة الأهلي والفريق الياباني عبر شاشات قنوات SSC السعودية الرياضية، والتي تمتلك الحقوق الخصرية لبطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت الشبكة قناة SSC Sports 1 HD وكذلك SSC Sports 5 HD لنقل مباراة الأهلي وأوراوا ريد دياموندز في كأس العالم للأندية 2023 لتحديد صاحب المركز الثالث.

