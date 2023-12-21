تشكيل ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل الملكي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة بينما يحتل ديبوريتفو ألافيس المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة. وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، روديجر، فيران جارسيا.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو.

البدلاء: لونين، فيران جونزاليس، خوسيلو، تشواميني، سيبايوس، نيكو باز، جونزالو، توبياس.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس

سيتم نقل وإذاعة مباراة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

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