ألفاريز يقود الهجوم.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نهائي كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي

يواجه السيتي نظيره البرازيلي، مساء، غدًا، الجمعة، الموافق 22 ديسمبر 2023، في ختام بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا على الأراضي السعودية.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات المتحدة العربية.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فلومينينسي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان آكي، جون ستونز، دياز، كايل ووكر

خط الوسط: رودي، برناردو سيلفا، نونيز

خط الهجوم: فيل فودين، جريليش، ألفاريز

وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى المباراة النهائية في كأس العالم للأندية 2023، بعد فوزه العرض على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف دون رد.