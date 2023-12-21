أحمد جودة - القاهرة - 14 مباراة قوية بالدور التمهيدي الثالث لكأس مصر

تنطلق الجمعة في الثانية عصرًا منافسات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر موسم 2024/2023 وتستمر علي مدار الثلاث ايام القادمة.



ومن المقرر أن يتأهل 14 فريقا من هذا الدور بجانب الـ18 فريقا بالدورى الممتاز، ويتم عمل قرعة علنية لدور الـ32 لبطولة كأس مصر، وفي حالة التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيح مباشرة

مباريات يوم الجمعة

1- بروكسي مع المنيا

على ملعب نادي بروكسي يلتقي فريق بروكسي بقيادة محمد حامد مع فريق المنيا بقيادة بركات ابراهيم.

2- دكرنس مع الالومنيوم

على ملعب نادي دكرنس يواجه فريق دكرنس بقيادة علاء نوح فريق الالومنيوم بقياده هشام عبد المنعم

3- ابو قير للاسمده مع كهرباء الإسماعيلية

على ملعب نادي ابو قير يلعب فريق ابو قير للاسمده بقيادة ايمن المزين مع فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني

4- لافيينا مع المنصورة

على ملعب الاسيوطي سبورت يستقبل فريق لافيينا بقيادة عبد الباقي جمال فريق المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدومانى.

5- المصرية للاتصالات ew مع بور فؤاد

يشهد ستاد السلام لقاء بين فريق

وى بقيادة ممدوح عبد الحى مع فريق بور فؤاد بقيادة احمد العجوز

6- جمهورية شبين مع الإنتاج الحربي

يستضيف ملعب نادي جمهورية شبين لقاء بين فريق جمهورية شبين بقيادة ابو العينين شحاته مع فريق الانتاج الحربي بقيادة مصطفى عبده

7- بترول أسيوط مع دلفى

على ستاد البترول يواجه فريق بترول أسيوط بقيادة احمد عبد المقصود فريق دلفى بقيادة جمال السيد.

يوم السبت

8- مكادى مع ديروط

على ستاد خالد بشارة يواجه فريق

مكادى بقيادة محمد صلاح فريق ديروط بقيادة علاء ابراهيم.

9- طنطا مع النصر

على ملعب نادي طنطا يخوض فريق طنطا بقيادة عمرو انور لقاء صعب مع فريق النصر بقيادة اشرف توفيق.

10- وادي دجلة مع الواسطى

على ستاد السلام يلتقي فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتي توليتش مع فريق الواسطى بقيادة

محمود سعد

11- غزل المحلة مع الترسانة

يشهد ستاد غزل المحلة لقاء صعب بين فريق غزل المحلة بقيادة حسام عبد العال مع فريق الترسانة بقيادة حسين شكرى.

12- بتروجيت مع ايسترن كومباني

يشهد ستاد بتروسبورت لقاء بين فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد مع فريق ايسترن كومباني بقيادة

خالد اينو.

13- السكة الحديد مع القناة

يستضيف ستاد السكة الحديد لقاء في قمة الإثارة بين فريق السكة الحديد بقيادة امير عزمي مجاهد مع فريق القناة بقيادة سامر عبد الرحمن.

مباراة يوم الاحد

14- النجوم مع راية

على ملعب السلمانيه يلعب فريق النجوم بقيادة محمد شرف مع فريق راية بقيادة محمد حليم.