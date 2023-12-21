نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الهلال وأبها اليوم الخميس 21-12-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا عريضا بسباعية على نظيره فريق أبها في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الهلال وأبها

افتتح سافيتش التسجيل للهلال في الدقيقة 18 بتمريرة لياسر الشهراني وسجل ميتروفيتش الثاني في الدقيقة 28 من ضربة جزاء.

وسجل سالم الدوسري الثالث في الدقيقة 72 وعاد سافيتش بالرابع في الدقيقة 79.

واحرز محمد كنو الخامس في الدقيقة 82 وعاد نيفيز بالهدف السادس في الدقيقة 86.

واختتم سافيتش الأهداف في الدقيقة 90+5.