نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار المونديال.. صافرة نسائية تدير مباراة الأهلي وكولر يحذر اللاعبين وديانج يقترب من المشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” أهم اخبار مونديال كأس العالم للأندية، والذي تستضيفه السعودية وانطلقت منافساته الثلاثاء الماضي بمواجهة اتحاد جدة أوكلاند سيتي.

وفيما يلي ملخص أخبار كأس العالم للأندية ليوم الخميس الموافق 21-12-2023، واستعدادات الأهلي لمواجهة أوراوا ريد الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للاندية.

صافرة نسائية تدير مباراة الأهلي ضد أوراوا ريد الياباني في مونديال الأندية

أسند لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره أوراوا ريد الياباني للحكمة الأمريكية توري بينسو، حيث تعد هذه مباراتها الثانية فى كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى السعودية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أوراوا ريد الياباني غدًا الجمعة فى تمام الساعة الرابعة والنصف من عصرا، لتحديد المركز الثالث للبطولة.

ويعاونها فى إدارة التحكيم لمباراة غدا الجمعة كلا من بروك مايو وكاثرين نيسبيت مساعدين والكونغولي جان جاك ندالا، حكما رابعًا. حيث أنها تعد هذه المرة الثانية لها لإدارة مباراة في كأس العالم للأندية، كما أنها قد أدارت مباراة افتتاح النسخة الحالية من مونديال الأندية 2023، والتى جمعت بين اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والتى انتهت بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة.

كولر يحذير لاعبي الأهلي قبل مواجهة أوراوا ريد الياباني في مونديال الأندية

وجه السويسري مارسل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذير هام إلى لاعبي الفريق قبل مواجهة أوراوا الياباني، في كأس العالم للأندية.

وحذر المدير الفني، من إهدار الفرص المتكرر والذي قد يكلف الفريق خسارة المباراة والميدالية البرونزية، وهو ما وقع فيه الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي، في المباراة السابقة.

كما تحدث المدير الفني، مع مدافعي الفريق عن أهمية الخروج بالكرة بشكل سليم دون التشتيت، في ظل تمتع المنافس بتحكم في الكرة وهو ما يضعف حصول لاعبي الأهلي على الكرات الطويلة.

فيما طالب كولر المدافعين بالهدوء أمام المرمى، وعدم التسرع خوفًا من ارتكاب الأخطاء أمام المرمى، وهو ما قد يكلف الفريق تلقي الأهداف من الكرات الثابتة.

كولر يجتمع مع ديانج قبل مران الأهلي ويقترب من المشاركة

عقد السويسري مارسل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، على هامش مران الفريق.

وجاءت الجلسة بين المدير الفني وديانج، من أجل تحفيزه والتأكيد على أهميته داخل الفريق، مشيرًا إلى أن استبعاده في أول مباراتين جاء نظرًا للاحتياجات الفنية في المباريات.

وأوضح مصدر، أن كولر طالب لاعبه بالتركيز الشديد خاصةً أنه قريب من قيادة وسط ملعب الفريق، خلال مباراة بطل آسيا والتي يبحث فيها عن التتويج بالميدالية البرونزية.