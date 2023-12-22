بيتيس يوقف قطار جيرونا بتعادل قاتل

بيتيس يوقف قطار جيرونا بتعادل قاتلأوقف ريال بيتيس إنطلاقة ضيفه جيرونا وتعادل معه 1 - 1 يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع جيرونا رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه مضيفه ديبورتيفو ألافيس في وقت لاحق من يوم الخميس. على الجانب الآخر، رفع بيتيس رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

وتقدم جيرونا عن طريق أرتيم دوفبيك من ضربة جزاء في الدقيقة 39، قبل أن يدرك ريال بيتيس التعادل عن طريق جيرمان بيزيا في الدقيقة 88.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، خيم التعادل السلبي على مواجهة قادش وضيفه ريال سوسيداد.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما رفع قادش رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر.