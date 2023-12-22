نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفربول مُهدد بفقدان محمد صلاح في مباريات نارية بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أن فريق الكرة الأول بنادي ليفربول بات مهددًا بخسارة نجمه الأول محمد صلاح عن مجموعة من المباريات الهامة خلال الاسابيع القادمة.

ليفربول مُهدد بفقدان محمد صلاح أمام تشيلسي وأرسنال

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن الريدز قد يعاني من غياب صلاح عن سبعة مباريات في مختلف البطولات لمشاركته رفقة الفراعنة منتخب مصر في كأس الامم الافريقية.

ولعل من أبرز المباريات التي سيغيب عنها صلاح، لقاء أرسنال يوم السابع من شهر يناير القادم في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

وسيلعب الريدز مباراتين ضد فريق نادي فولهام في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يومي الثامن والثاني والعشرين من يناير، قبل لقاء تشيلسي بنهاية الشهر.

وفي حالة إستمرار المنتخب المصري في البطولة حتى النهاية، فإن صلاح سوف يغيب عن موقعة الجانرز فريق نادي ارسنال في الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج، وهي التي ستقام بينهما يوم 3 فبراير.

موعد انطلاقة امم افريقيا

وستقام بطولة امم افريقيا انطلاقًا من يوم 13 يناير القادم وتنتهي بنهاية 11 فبراير 2024 وفي تلك الفترة سيلعب رجال يورجن كلوب مجموعة من المباريات النارية.